App om je kroost op de voet te volgen: Magister is watching you!

Big Brother. Dat is mijn eerste associatie wanneer ik kennismaak met Magister, een administratiepakket voor middelbare scholen. Leerlingen kunnen er via een appje of op de site van alles mee inzien: hun rooster, het opgegeven huiswerk, hun cijfers. Handig!

Maar... óuders kunnen er ook van alles mee inzien: hoe vaak hun kinderen te laat zijn gekomen, hun huiswerk niet hebben gedaan en hun boeken thuis hebben laten liggen. En voor hoeveel vakken ze onvoldoende staan - wat fijn in het rood wordt aangegeven, zodat je het écht niet over het hoofd kunt zien.

Daar gaat je privacy als middelbare scholier. Staan je ouders niet meer langs het schoolplein te koekeloeren, kruipen ze via hun computer of telefoon tóch nog onder je huid. Lekker dan.

Spijbelen

Stel je eens voor dat míjn ouders mij in de gaten hadden kunnen houden via Magister. Dan had ik al die uurtjes vrij toch een stuk moeilijker kunnen ritselen. Want dat deed ik: spijbelen. Geen hele dagen, maar een lesuur hier, een lesuur daar. Net te weinig om op te vallen. En altijd met een goede smoes, waarbij mijn bff (beste vriendin zeiden we in die tijd nog) en ik vanwege de geloofwaardigheid graag aansloten op iets wat sowieso al speelde. In haar geval: getrokken verstandskiezen (watje met nagellak achter in haar mond). In mijn geval: een vader die de benen had genomen. Met een beetje creativiteit en acteertalent kwamen we een heel eind - wel helemaal tot in Hoog Catharijne - en geloof me: dat was cóól!

Volledig scherm © RGB Stock

In de la

Een dergelijke speelruimte zouden mijn kinderen nooit voor zichzelf kunnen creëren. Want: Magister. Ik besloot de brief met gebruikersnaam en wachtwoord in een la te laten verdwijnen. Dat bleek geen noemenswaardige problemen op te leveren. Natuurlijk haalde Oudste weleens onvoldoendes, maar hij kwam nooit in de gevarenzone.

Toen het volgende kind aan de middelbare school begon, een jaar na Oudste, dacht ik: no way dat ik alsnog aan Magister begin. Het leek ook niet nodig. Middelste was slim en zelfstandig. Die zou zich wel redden.En dat was ook zo, de eerste jaren. Daarna verliep het allemaal wat anders dan gebruikelijk. De laatste twee jaar van het gymnasium ging Middelste versnellen (vraag niet waarom - iets met hoogbegaafdheid). De voorwaarde: hij moest het zelf regelen met docenten. En ja, het was wel handig als ik hem daarbij een beetje zou begeleiden. O ja! Waar was de brief met de inloggegevens ook alweer? Opnieuw aangevraagd - met het schaamrood op mijn kaken - en een paar maanden lang mijn beste beentje voorgezet, maar Middelste deed dat niet bepaald.

Ik werd daar kribbig en snibbig van - daar hielp geen tot-tien-tellen tegen. Mócht-ie twee jaar in één jaar proppen, gooide hij er met de pet naar! Met zo'n lapswanzerige houding ook. ,,Ach, als het niet lukt, dan niet. Dan heb ik het in elk geval geprobéérd.'' Waarbij wij dan van mening verschilden wat 'proberen' precies behelsde.

Duidelijk: ik kon dat meekijken niet aan. Ik meldde het aan zijn mentor en vanaf dat moment stond Middelste er weer alleen voor. Wat overigens prima bleek te werken, want een paar maanden later hing bij ons gewoon de vlag buiten, met zijn schooltas eraan.

Dromerig

En toen stond Jongste aan de poort van de middelbare school. Jongste: een dromerige jongen waar bij elk ontbijt een pilletje en een kop sterke koffie in moest, omdat het anders sowieso geen zin had om naar school te gaan. Op de basisschool zat hij altijd voor in de klas en mocht hij als enige zijn tas aan zijn stoel hangen, omdat we daarmee de grootste kans hadden dat alle schoolpaperassen ook echt werden meegenomen naar huis. Hoe moest hij zich ooit een weg zien te banen door de jungle van opdrachten, presentaties en toetsen?

Het antwoord: met een beetje extra begeleiding, zowel vanuit school als vanuit thuis. Kuch, met Magister dus. Ik zocht de brief met inloggegevens op en installeerde de app op mijn telefoon. Oké, en nu vooral niet in de stress schieten van al die rode cijfertjes.

