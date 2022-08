‘Appie’ vermoordde twee mannen tijdens roofoverval, nu komt hij mogelijk vrij: beluister de podcast

Dit ontdekte podcastmaker Marc Adriani tijdens het maken van een podcast over de lugubere overval op de Albert Heijn in Oosterbeek op 14 mei 1990. In de podcastserie ‘Appie’ schetst Adriani een indringend portret van de overval, de slachtoffers en de dader. Ook spreekt hij nabestaanden van de slachtoffers, die na 32 jaar voor het eerst hun verhaal doen.



De eerste drie afleveringen van de podcast kun je hieronder beluisteren. Wekelijks verschijnt op zaterdagochtend een nieuwe aflevering. Beluister deze via onze site, of abonneer je via Spotify of iTunes.