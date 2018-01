Arend en Aaltje na 80 jaar nog altijd getrouwd én verliefd

Wie rekent, ziet dat de leeftijd van Barteld aardig in de buurt komt van het aantal jaren dat het paar in de echt is verbonden. ,,Ja, wij moesten trouwen’’, zegt Arend. Aaltje: ,,Dat moet je niet zeggen.’’ Arend: ,,Waarom niet, het is zo.’’ Hij lacht.



Beiden zijn geboren en getogen in het Drentse Ruinen. Ze kregen verkering en van het een kwam het ander. Op 22 januari 1938, in de roerige jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog, gaven ze elkaar het ja-woord.