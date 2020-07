Argentijns tijdschrift door het stof na uitglijder over ‘plus size look’ prinses Amalia

COVERFOTONa bakken kritiek biedt het Argentijnse tijdschrift Caras zijn ‘oprechte excuses’ aan voor een controversiële cover met Amalia. Het tijdschrift bracht deze week een foto van de prinses met de tekst: ‘met trots laat ze haar plus size look zien'. Na fel commentaar gaat de hoofdredactie door het stof.

,,We erkennen dat we een fout hebben gemaakt, zonder kwaadwillende bedoelingen”, meldt hoofdredacteur Liliana Castaño van Caras zojuist in een statement. ,,De media zijn spiegels van onze samenleving en van alle veranderingen die er op de wereld plaatsvinden. We leren allemaal, ook de media.”

Het was een grote controverse in Argentinië de afgelopen dagen: een foto van kroonprinses Amalia in de tuin van paleis Huis ten Bosch van vorige week, met daarbij in grote letters de melding dat de prinses trots is op haar ‘plus size (grote maat, red.) look’. Dat het blad zich zo stigmatiserend richt op de omvang van Amalia schoot veel Argentijnen in het verkeerde keelgat, de kwestie was trending topic: zowel de showbizzwereld als de serieuzere media spreken schande van de beledigende tekst, op nationale radio en tv en social media werd breed opgeroepen tot rectificatie en excuses.

Excuses

Waarschijnlijk onder die zware druk bood hoofdredacteur Castaño zojuist excuses aan. Castaño. Het blad vindt achteraf dat het meer gevoeligheid zou moeten hebben voor zaken als stereotyperingen, genderonderwerpen en stigmatisering. In het statement is verder onder meer lezen dat ‘het respect, de trots en bewondering die we hebben voor Máxima en haar familie niet wordt weerspiegeld op deze cover’.

Alles is nieuws

Exacte oplagecijfers zijn onbekend, maar het tijdschrift Caras ligt prominent in de schappen van de duizenden kiosken in de straten van Buenos Aires. Al sinds de eerste ontmoeting tussen Willem-Alexander en Máxima in 1999 smullen de Argentijnse media van alles wat er speelt op Nederlands-Argentijns koninklijk gebied. Wat het Koninklijk Huis van de publicatie vindt, is onbekend. De Rijksvoorlichtingsdienst liet eerder deze week weten ‘geen reacties te geven op artikelen van derden’ en doet ook geen mededelingen op de vraag prinses Amalia de bewuste voorpagina heeft gezien.

De bewuste foto werd genomen tijdens de jaarlijkse zomerfotosessie vorige week.

Volledig scherm Amalia met haar zussen Alexia (rechts) en Ariane (links). © ANP

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en prinses Amalia in de tuin van Paleis Huis ten Bosch. © ANP