Arie redt kinderen (3 en 6) uit visvijver: ‘Voelde meteen dat het niet klopte, een onderbuikgevoel’

,,Ik ben er wel trots op, maar hoef er niet zo nodig mee in de publiciteit.” Via een Maasbommelse dorpsgenoot kwam het verhaal over de reddingsactie bij deze krant terecht. Na aandringen wil Van Lieshout erover vertellen.

Quote Ik ben meteen naar de vijver gerend en zag het water bewegen

Tijdens de afwas

,,Ik was aan het afwassen in de afwaskeuken vlakbij de visvijver. Daar zag ik de twee jongens met een skelter aan de gang. Toen ik even later nog een keer keek, zag ik helemaal niets meer. Ik voelde meteen dat het niet klopte, een onderbuikgevoel. Ik ben meteen naar de vijver gerend en zag het water bewegen.”

Via de brandweerhelling, aangelegd om water uit de vijver te tappen bij een brand, liep hij de vijver in en voelde de skelter onder water. ,,Met de zware skelter trok ik een van de jongens mee naar boven, een jongetje van 6 jaar. Het andere jongetje van 3 jaar haalde ik daarna eruit. Ze waren allebei in het water onder de skelter terechtgekomen.”

De jongens zijn waarschijnlijk via de brandweerhelling in de vijver beland.

Vijver meteen omheind

Van Lieshout was er heel snel bij en de jongens waren ongedeerd en bij kennis. Tijdens de reddingsactie schreeuwde hij zodat andere campinggasten erbij kwamen.

,,We zijn wel nog naar de huisartsenpost in Tiel met ze gegaan voor de zekerheid.” En de campingbaas schoot ook meteen in actie. Hij timmerde een hek om de vijver om herhaling te voorkomen. ,,Dat stond er al een uur later”, zegt Van Lieshout.

Toevallig op de goede plek

De vader van de twee jongens is een Nederlandse piloot en woont in Dubai. Hij stond met zijn zoons op de camping en was Van Lieshout uiteraard enorm dankbaar. Zowel hij als de campingbaas bedolven de redder onder de cadeautjes.

Volgens Van Lieshout was het een kwestie van geluk, hij was toevallig op de goede plek toen het gebeurde. ,,Niemand anders zag het gebeuren dat ze de vijver in reden. Ik eigenlijk ook niet, maar ik had ze gelukkig vlak daarvoor nog gezien.”