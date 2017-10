Arie Slob wordt minister van Onderwijs

Slob verliet de politiek twee jaar geleden om plaats te maken voor Gert-Jan Segers als nieuwe partijleider. Sindsdien is hij directeur van het Historisch Centrum Overijssel. Als minister gaat Slob zich bezighouden met primair en voortgezet onderwijs en met media.

De tweede minister van de ChristenUnie wordt Carola Schouten op het nieuwe departement Landbouw, Voedselkwaliteit en Regio. In die functie gaat ze zich ook bezighouden met de problematiek in krimpgebieden. Schouten was de afgelopen maanden medeonderhandelaar namens haar partij bij de gesprekken over het regeerakkoord. Ze is sinds 2011 Kamerlid en is onder meer woordvoerder over financiën en pensioenen.

Belangrijkheid

Schouten wordt overigens de derde vicepremier in orde van belangrijkheid. Als premier Mark Rutte er niet is wordt hij straks eerst vervangen door Hugo de Jonge (CDA) en daarna door Kajsa Ollongren (D66). Komende zaterdag begint Rutte met de ontvangsten van alle nieuwe bewindslieden. Ollongren kent hij al goed: zij was jarenlang de hoogste ambtenaar op zijn ministerie van Algemene Zaken. Momenteel is ze wethouder en locoburgemeester in Amsterdam. Ze is behalve vicepremier de beoogd nieuwe minister van Binnenlandse Zaken.

Hugo de Jonge is wethouder in Rotterdam. Hij wordt tevens een van de twee ministers voor Volksgezondheid.

Andere namen die inmiddels zijn uitgelekt zijn die van CDA’er Ank Bijleveld-Schouten als minister van Defensie. Zij is nu commissaris van de koning in Overijssel. In het kabinet Balkenende IV was ze al eens staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Ze is de dochter van een militair. Verder wordt CDA-senator Wobke Hoekstra voorgedragen als minister van Financiën.

Twee ministers

VVD'er Sander Dekker wordt minister van Veiligheid en Justitie. Nu is hij nog staatssecretaris van Onderwijs. Hij krijgt op zijn nieuwe ministerie waarschijnlijk gezelschap van CDA’er Ferdinand Grapperhaus, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Maastricht. Veiligheid krijgt dus twee ministers. Datzelfde geldt voor de ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid.

Van VVD’ers Halbe Zijlstra (nu fractievoorzitter in de Tweede Kamer) en Eric Wiebes (nu staatssecretaris van Financiën) is ook al bekend dat zij minister worden. De eerste van Buitenlandse Zaken, de tweede van Klimaat en Economische Zaken.

Takenpakket

Bij D66 is nog niet duidelijk wie er naast Ollongren nog meer het kabinet in gaan. Kamerlid Wouter Koolmees, medeonderhandelaar namens zijn partij bij het regeerakkoord, wordt genoemd voor Sociale Zaken.