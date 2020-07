Arjan en Hanneke hebben vier kinderen en zes pleegkinderen

Grote zoekactie naar de vermiste Annemarie (22) uit Utrecht in de bossen van Amelis­weerd

12:26 In de bossen van landgoed Amelisweerd in Bunnik is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Annemarie Provo Kluit (22) bezig. De Utrechtse vertrok in verwarde toestand van huis en is sindsdien spoorloos. Vijftig leden van het Veteranen Search Team kammen vandaag het bos uit in de hoop haar op tijd te vinden.