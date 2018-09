Armeens gezin vlucht naar kerk om uitzetting te voorkomen

De Armeense asielzoeker Hayarpi en haar vier gezinsleden hebben vannacht hun toevlucht gezocht in de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk in Katwijk. Ze hebben dat gedaan om tot rust te komen en aan hun uitzetting te ontkomen.

Het gezin vroeg de kerk gisteren of ze mochten komen. De Armenen wonen in het asielzoekerscentrum in Katwijk en zijn zelf lid van de kerkgemeente. ,,We willen gehoorzaam zijn aan de overheid, maar ook onze naasten lief hebben", zegt predikant Folkert Rinkema. ,,Deze mensen komen elke zondag in onze kerk en stonden nu ontredderd voor ons. Wij kunnen ze rust bieden, voorlopig voor de periode van een week."

Hayarpi (20) kwam samen met haar vader, moeder, broertje en zusje negen jaar geleden naar Nederland. Hun asielaanvraag werd na zes jaar afgewezen. Volgens een steungroep rond het gezin hebben ze daarna verschillende procedures bij de rechtbank gewonnen, maar ging de Nederlandse staat telkens in beroep. Uiteindelijk werd hun aanvraag afgewezen. Wanneer het gezin precies zou worden uitgezet, is onbekend.

400 kinderen

Er werd de afgelopen dagen veel actie gevoerd door sympathisanten die willen dat het Armeense gezin in Nederland kan blijven. De hoop daarop werd vergroot nadat staatssecretaris Harbers twee weken geleden op het allerlaatste moment besloot om de Armeense kinderen Lily en Howick toch niet uit te zetten. Daarop werden al meer acties voor andere kinderen verwacht. Er zijn, volgens de actievoerders, in Nederland ongeveer 400 kinderen in een vergelijkbare positie: ze verblijven al jaren in Nederland, maar moeten weg. Staatssecretaris Harbers bestreed dat cijfer onlangs in de Tweede Kamer.

Hayarpi, die de afgelopen weken het woord voerde namens het gezin, studeer econometrie aan de universiteit van Tilburg. Ze is een actief lid van de jongerenafdeling van de ChristenUnie. Ze deed eerder deze week ook via een video een oproep aan de Tweede Kamer-fractie van die ChristenUnie om uitzetting te voorkomen. Bekend is dat die fractie voorstander is van een ruimhartiger kinderpardon, ze lobbyden achter de schermen ook bij coalitiepartner VVD om de uitzetting van Lily en Howick te voorkomen. Het zorgde voor wrijving in de coalitie.

,,Kerkasiel is bedoeld om de overheid een laatste kans te geven zich te beraden over naderend onrecht", stelt theoloog en activist Rikko Voorberg, die bij het gezin betrokken is. ,,We willen niet de rechtstaat ondermijnen." Predikant Rinkema: ,,We zijn een kerkgemeenschap, geen politieke partij. We geven hiermee dan ook geen politiek statement af."

De actie van de kerk in Katwijk kan op sympathie rekenen in Amsterdam. ,,Wij hebben in de jaren negentig ook kerkasiel verleend", stelt Gerhard Scholte van de Keizersgrachtkerk. Hij is voorzitter van de taalgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam en heeft vanochtend een e-mail verspreid om de stemming bij de andere kerken te peilen. ,,Ik vind het een logische actie van de kerk in Katwijk. Het is een vraag om recht, de mensen gaan om elkaar heen staan."

Predikant Rinkema heeft 'geen idee' of de Dienst Terugkeer & Vertrek, die verantwoordelijk is voor het uitzetten van afgewezen asielzoekers, binnenkort voor de kerkdeur staat. ,,Dat wil ik ook niet weten." Het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar de DT&V onder valt, stelt niet op individuele zaken in te kunnen gaan.