Arnhem warmt op voor Rolling Stones met 'tongpoes'

Concerten, een documentaire, pre-party's en zelfs een heuse 'tongpoes'. Vanaf morgen bereidt Arnhem zich voor op de komst van 'the greatest rock and roll band in the world' naar de stad. Zondagavond staan The Rolling Stones op het podium van het GelreDome.

Morgenavond zijn de eerste randactiviteiten. 'The Official Rolling Stones Pre-Party' is in Stadsvilla Sonsbeek. Wie er heen wil, betaalt 6,50 euro voor een kaartje. In café De Kroeg in de Nieuwstraat verzorgen roc-leerlingen live een gratis Rolling Stones Tribute.

Het randprogramma, getiteld 'Bridges to Arnhem', is een initiatief van Robin Scherrenburg, voorzitter van The Rolling Stones-fanclub Forty Licks. De Arnhemmer wilde zijn eigen stad op stelten zetten rond het optreden van de rockband, zoals hij dat in 2006 deed in Amsterdam.

Tongpoes

Om dit te bereiken staan er allerlei Stones-gerelateerde activiteiten op het programma. Zaterdagavond speelt The Stolling Rones in Café Madame Touché op de Korenmarkt, Pathé Arnhem vertoont vrijdagavond de film 'Olé, olé, olé!', over The Rolling Stones in Havana, Cuba.