Arnhemse (61) eist schadevergoeding van Ouwehands Dierenpark na gebroken rug door ‘doodsmak’

Zeker een ton aan schadevergoeding én erkenning van de aansprakelijkheid: dat eist een 61-jarige vrouw uit Arnhem van Ouwehands Dierenpark. Een bezoek aan de Rhenense dierentuin liep drie jaar geleden uit op een nachtmerrie nadat de bezoekster een smak over een muurtje maakte en haar rug brak. ‘Ze had het idee dat ze bij de tijgers in de kooi was gevallen'.

Een aanvankelijk mooi dagje uit, samen met haar dochter en kleinkinderen, eindigde door de valpartij in een elf dagen durende ziekenhuisopname.

Op weg naar de tijgers en olifanten ging het mis. De kleinkinderen renden wat over het pad, waarop de vrouw erachteraan ging. Doordat zij haar evenwicht verloor viel ze over een laag muurtje aan de zijkant van het pad en belandde ze twee meter lager op de grond.

Doodsangsten

Het letsel dat ze opliep: een gebroken rug, verschillende gebroken ribben en een gescheurde milt. ,,Én ze stond doodsangsten uit. Ze had het idee dat ze bij de tijgers in de kooi was gevallen en dat haar laatste uur geslagen had. Dat was niet zo, maar het was doodeng. De vrouw viel achterover, recht naar beneden. De klap was enorm”, zegt letselschade-advocaat Oscar Hijink van het Nijmeegse Hijink advocaten, die de vrouw bijstaat.

Praten over de zaak kan het slachtoffer zelf niet. ,,Te emotioneel’’, zegt haar advocaat. Nog altijd kampt de vrouw met de gevolgen van het drama. Ze is arbeidsongeschikt, beperkt in haar taken in huis en heeft dagelijks last van nek- en rugklachten. ,,Haar leven staat op zijn kop”, zegt Hijink, die over een ‘doodsmak’ spreekt.

‘Persoonlijk drama’

De vrouw en haar advocaat vinden dat de dierentuin aansprakelijk is voor het persoonlijk drama en zijn een rechtszaak gestart. De val kon ontstaan doordat het muurtje langs het pad te laag is en niet voorzien is van een balustrade, zo is de beschuldiging.

,,Het was maar 40 centimeter hoog. Dit komt niet overeen met de veiligheidseisen die je van een dierentuin zou mogen verwachten. Bij zo'n laag muurtje moet de valhoogte lager zijn. Er is een te onveilige situatie ontstaan”, zegt Hijink.

De 5000 euro die de verzekeraar van de dierentuin eerder als schikking aanbood, dekt volgens hem niet de geleden schade. ,,Alles bij elkaar zou je minimaal 100.000 euro mogen verwachten.”

‘Vervelend voor de betrokkenen’

Ouwehands Dierenpark wil zolang de zaak loopt niet ingaan op de aantijgingen van de vrouw en haar advocaat. Ook wil algemeen directeur Robin de Lange niet zeggen of er inmiddels aanpassingen zijn gedaan aan het muurtje. ,,Pas als er uitspraak is gedaan, gaan we hier op in. We vinden het wel heel vervelend voor de betrokkenen.”