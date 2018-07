Arnhemse loverboyverdachte ontkent mishandeling met peuken en schroevendraaier

Opgesloten

De vrouwen vertelden in hun aangiften dat ze in kleine kamertjes in Arnhem moesten werken. Daar werden ze ook opgesloten, zonder voorzieningen, waardoor ze zelfs gedwongen waren in hun broek te plassen of op een emmer te zitten. Een van de drie aangeefsters stak in 2016 haar eigen huis aan de Venkelstraat in brand bij wijze van schreeuw om hulp om uit de situatie te komen. ,,Het was een hel die ik nooit meer vergeet. Ik wachtte op de dag dat er een klap zou komen die ik niet zou overleven”, vertelde zij in haar slachtofferverklaring.