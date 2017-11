Arnhemse rog slaagt er niet in Engelse dame te versieren

Aan zijn looks kan het niet hebben gelegen. De mannetjes luipaardpijlstaartrog van het Arnhemse dierenpark Burgers' Zoo is een plaatje van een vis. Toch slaagde hij er de afgelopen twee jaar niet in om in het Engelse Legoland Windsor een Engelse dame het hof te maken.

Dat wil zeggen: de vrijage tussen beide vissen was niet voldoende voor het realiseren van het doel waarmee hun baasjes in het najaar van 2015 een blind date tussen de twee hadden geregeld: samen zorgen voor nageslacht.

Dwingen

Woensdagavond keerde de mannetjes luipaardpijlstaartrog na een lange reis per vrachtwagen terug op Arnhemse bodem. Een ervaring rijker en een illusie armer. De volgende dag, na een uitvoerige check op de aanwezigheid van eventuele parasieten, mocht het beestje zich weer tussen zijn oude Arnhemse makkers in de roggentunnel van Burgers' Ocean voegen.

Max Janse, bioloog van Burgers' Ocean, had gemengde gevoelens. ,,Hij lijkt in perfecte conditie. Daar zijn we blij mee. Tien centimeter gegroeid en toch geen grammetje aangekomen. Maar hetgeen waarvoor we hem op pad hebben gestuurd, heeft hij helaas niet voor elkaar kunnen boksen. Jammer. De natuur laat zich niet altijd dwingen."

Volledig scherm De luipaardpijlstaartrog arriveert na zijn romantische trip in Burgers' Zoo in Arnhem. © Erik van 't Hullenaar

Bijtplekken

Volgens Janse hebben de roggen zeker interesse in elkaar getoond. ,,Maar de verzorgers in Engeland hebben geen paring waargenomen. Als roggen paren, bijt het mannetje het vrouwtje in de rug. Tot bloedens toe. Die bijtplekken zijn bij het Engelse vrouwtje niet waargenomen."

De echte klik ontbrak? Zou zomaar kunnen, denkt Janse. Soms passen karakters niet bij elkaar. Al komt dat vooral bij zoogdieren voor. ,,Het kan ook aan het voer hebben gelegen. Of een van de twee roggen is onvruchtbaar. Dat kan natuurlijk ook. We gaan ons mannetje daar de komende tijd verder op onderzoeken."

Nieuwe date

Wat Janse betreft, komt er een nieuwe blind date. ,,De vorige keer hebben we met een knipoog een contactadvertentie gestuurd naar 400 andere aquaria. Mogelijk gaan we dat weer doen. Maar onze rog gaat niet opnieuw naar Engeland. Als we weer een match hebben met een rog van exact hetzelfde soort - wat nog best moeilijk zal worden - dan denk ik dat we het vrouwtje naar Arnhem halen.