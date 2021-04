Arrestaties, gewonde agenten en parken vol met troep: ‘Mensen deden alsof corona niet meer bestond’

KONINGSDAGDe politie kon op Koningsdag niks anders doen dan ingrijpen in de overvolle parken in Nederland. Onder meer in Amsterdam, Utrecht, Breda en Haarlem moesten mensen aan het eind van de middag verplicht parken en pleinen verlaten. In Breda en Amsterdam moest zelfs de ME er aan te pas komen. De burgemeester van Breda besloot 's middags een noodverordening af te kondigen. In Amsterdam werden vijftig mensen aangehouden. Drie agenten raakten lichtgewond. Volgens de Nederlandse BOA Bond deden mensen op sommige plekken ‘alsof corona niet meer bestond‘.

Als een van de eerste steden besloot Amsterdam een groot park (het Vondelpark) al te sluiten wegens enorme drukte. Tegen het einde van de ochtend kwamen er steeds meer mensen het park in, vaak met koelboxen vol drank en volle boodschappentassen. Uiteindelijk besloot de politie het hele park te ontruimen. Uit angst voor boetes besloten enkele mensen rennend het park te verlaten. Ook werd er vuurwerk afgeschoten. Ook op de Amsterdamse grachten was het druk met bootjes, evenals op de grote pleinen in de binnenstad.



Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam vroeg aan het begin van de avond alle horecaondernemers in haar stad om een uur eerder te stoppen met de verkoop van alcohol. Volgens een woordvoerster van de burgemeester werd er gehoor gegeven aan de oproep.



Aan het begin van de avond was het vooral in de Amsterdamse Jordaan nog veel te druk. In de Westerstraat moest de ME optreden om de honderden aanwezigen weg te sturen. Er zijn daarbij onder meer vechtpartijen uitgebroken. Rond 21.00 uur was de straat weer leeg, op duizenden lege bierblikjes en honderden kilo’s afval na. Uiteindelijk werden in Amsterdam vijftig mensen aangehouden. Drie agenten raakten lichtgewond.

Beelden van de Westerstraat in de Amsterdamse Jordaan, nadat de straat door de ME werd ontruimd.

Veiligheidsbereid

Het Veiligheidsberaad zei dinsdagavond dat Nederlanders vorig jaar massaal gehoor gaven aan de oproep om Koningsdag vooral thuis te vieren, maar dat het dit jaar op sommige plekken heel anders was. ,,Dat men evenementen en een gezellig feest met elkaar mist, is begrijpelijk, vooral na zo’n lange periode, maar alleen door ons zo goed mogelijk aan de maatregelen te houden, kunnen we stapsgewijs versoepelen”, aldus Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad. ,,Hoe snel we van deze maatregelen af zijn, hebben we grotendeels zelf in de hand.”

Breda

De gemeente Breda greep gisteren ook stevig in. Het Valkenbergpark werd gistermiddag iets na vier uur ontruimd door ME’ers. Meerdere in- en uitgangen van het park werden afgezet met hekken en zwarte zeilen. Ook stonden er bewakers om de drukte te reguleren. De gemeente Breda liet aan het eind van de middag weten dat ‘in het kader van de openbare orde en veiligheid de burgemeester een noodverordening heeft afgekondigd voor de gebieden centrum, Park Valkenberg en het stationsgebied.’

De politie heeft uiteindelijk in Breda honderd bekeuringen uitgeschreven. Twee personen werden aangehouden.

In Groningen was het Noorderplantsoen overvol. Er waren aan het eind van de middag zo veel mensen in het park dat de gemeente Groningen opriep weg te blijven.



De politie in Haarlem vroeg mensen 's middags al om niet meer naar het centrum te komen. De gemeente heeft daarop een aantal verkooppunten van horeca gesloten, om de drukte wat te verminderen. De supermarkten in Haarlem werd opgeroepen geen alcohol meer te verkopen.



Ook in Eindhoven, waar de koning en zijn gezin op bezoek waren, was het veel te druk. De gemeente verzocht mensen naar huis te gaan en niet meer te verzamelen in de stadsparken. In Tilburg werden bij het Spoorpark maar beperkt mensen toegelaten. Daardoor moesten bezoekers ongeveer een half uurtje wachten om het park in te mogen. De beperkte toegang was om ‘de sfeer gezellig en volgens de maatregelen te houden’.

De gemeente Utrecht liet rond 15.15 uur weten dat het ook daar te druk werd. ‘Met name in park Lepelenburg, rond het Wed, de Ganzenmarkt en aan de Oudegracht’, schrijft de gemeente in een bericht op Twitter. We roepen iedereen op om deze plekken te verlaten en niet meer naar de stad te komen. Vier #Koningsdag thuis!’.

Vanwege de drukte werden mensen ook weggestuurd op het Verlaagde Wellepad in Deventer.

Friesland

In Leeuwarden werd de politie dinsdagavond bekogeld met flessen door een groep jongeren. De politie moest uiteindelijk assistentie krijgen van de ME.

Bij de ontruiming van een feest met tientallen personen bij een bos in het Friese Oudemirdum zijn zeven mensen opgepakt en is een agent lichtgewond geraakt, dat meldt de politie op Twitter.

De politie kreeg de melding dat tientallen mensen zich verzameld hadden in het bos aan de Beukenlaan in Oudemirdum voor een feest. Hierbij zou onder andere een brand zijn gesticht. Mensen weigerden het feest te verlaten, ook na oproepen van de politie. De burgemeester heeft vervolgens opdracht gegeven tot ontruiming, mede vanwege gevaar voor natuurbrand.

Bij de ontruiming zijn onder andere een helikopter en de mobiele eenheid ingezet. Agenten werden bij deze ontruiming belaagd door de aanwezigen. Eén agent raakte hierbij lichtgewond, ook zijn er dienstvoertuigen beschadigd. Er zijn zeven mensen aangehouden, maar meer aanhoudingen worden niet uitgesloten door de politie.

Arnhem

Enkele honderden personen hadden zich aan het einde van de middag verzameld in het Arnhemse stadspark Sonsbeek en vierden daar feest. Ze negeerden daarbij de geldende coronaregels, dronken alcohol en gebruikten lachgas. Volgens getuigen hing er een ‘festivalsfeer’. De politie heeft twee mensen aangehouden vanwege het verstoren van de openbare orde. Het was erg druk in het park en daarom moest rond 20.00 uur iedereen het park verlaten.

Burgemeester Ahmed Marcouch kondigde vanmorgen al in Arnhem een noodverordening af die het de politie gemakkelijker maakte in te grijpen. Er waren toen al aanwijzingen dat voetbalsupporters van de harde kern van FC Twente en NEC naar Arnhem wilden afreizen voor een treffen met de harde kern van Vitesse.

Daarnaast had de organisatie ‘Weg met dit Kabinet’ een vergunning aangevraagd voor een demonstratie. De gemeente gaf voorwaarden mee waaronder hun manifestatie mocht plaatsvinden. Zo werd het maximum aantal deelnemers bepaald op vijfhonderd en was demonstreren alleen toegestaan op de Markt.

Rond de middag werden er geen mensen meer toegelaten op de Markt in Arnhem. Het maximum aantal deelnemers was bereikt. De aangekondigde demonstratie verliep rustig. Wel zijn er enkele voetbalsupporters onderschept.

Politiebond

Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP kijkt terug op een onrustige Koningsdag. ,,Het blijkt dat vooral in de grote steden de discipline op tal van momenten ver te zoeken was”, zegt hij woensdagochtend tegen Goedemorgen Nederland. ,,Op heel veel plekken is het leuk en relatief rustig verlopen, maar in tal van grote steden zijn er grote problemen geweest. Daar hebben toch veel collega’s in de frontlinie gestaan”, zei Van de Kamp. ,,Die hebben het hard te verduren gehad. Er waren veel collega’s bij die niet bij de Mobiele Eenheid zitten.”

Een aantal agenten is ook gewond geraakt. Van de Kamp: ,,Dat lijkt op het eerste gezicht mee te vallen maar we kijken het altijd een langere periode aan. Als je een fles tegen je hoofd krijgt kan het toch nog fout uitpakken, dus dat willen we langer bekijken om zeker te weten dat het goed gaat.”

Eric Lakenman van de Nederlandse BOA Bond zegt dat mensen op sommige plekken ‘deden alsof corona niet meer bestond‘. Toen de sfeer hier en daar grimmiger werd hebben de boa’s een stapje terug gedaan. ,,Dan zie je dat de politie ingrijpt, bijvoorbeeld met de inzet van de ME.”

Drukte onderschat

Omdat Koningsdag voor de tweede keer op rij sober gevierd moet worden, maakte de politie zich voorafgaand aan de feestdag geen zorgen over mogelijke drukte. Een woordvoerder van de politie liet weten geen grote problemen te verwachten. Ook is er geen sprake van een ‘landelijke opschaling’. ,,Misschien is Amsterdam een trekpleister, maar waarom zou je erheen gaan? Er is niets te doen dit jaar”, zo verwachtte de politie vooraf.



Burgemeester Halsema van Amsterdam, de stad die op een ‘normale’ Koningsdag ruim 300.000 bezoekers van buiten trekt, stelde al ‘dat Koningsdag zo grondig mogelijk is voorbereid’. ,,Er zal worden gehandhaafd op excessen.”



Rutte deed vorige week nog een beroep op de Nederlanders om Koningsdag verantwoord te vieren. ,,Ga er verstandig mee om”, zei hij toen. ,,In volle solidariteit met mensen die ziek zijn en mensen die zo vreselijk hard werken in de ziekenhuizen’.

Op het Amstelveld in Amsterdam is het lastig 1,5 meter afstand te houden.

De politie stuurt mensen uit het Vondelpark.

Drukte in het Anne Frankplantsoen in Eindhoven op Koningsdag.

