Arrestatieteam houdt verdachte aan na bedreiging in centrum van Nijmegen

Een arrestatieteam en een onderhandelaar kwamen ter plaatse. Ook is er een politieteam met honden aanwezig. Of de man mensen in gijzeling hield, is nog niet duidelijk.



De afgesloten straten zijn Klein Mariënburg, Achter de Bank en de Hertogstraat in het stadscentrum. De man zat in een gebouw waarin de organisatie voor begeleid wonen Woonzorgnet is gevestigd. In het pand zitten zestien woonstudio’s voor mensen met ernstige psychiatrische problemen en autisme, een gemeenschappelijke ruimte en een kantoor van de organisatie.