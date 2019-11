Arrestatieteam op Schiphol: verdachte situatie in vliegtuig, traumaheli opgeroepen en Pier D ontruimd

De Koninklijke Marechaussee onderzoekt een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig op Schiphol. Hulpdiensten zijn aan het begin van de avond massaal uitgerukt. Een arrestatieteam is ter plaatse en een traumahelikopter is onderweg.

Het is nog niet duidelijk wat er aan de hand is. Door de hulpdiensten is GRIP 3 afgekondigd, dit betekent dat het welzijn van grote groepen mensen binnen één gemeente mogelijk in gevaar is.

In deze situatie komt de burgemeester in beeld. Hij of zij laat zich ondersteunen door een team met vertegenwoordigers van betrokken organisaties.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Camera’s uit

De woordvoerder van Schiphol kon nog niet zeggen wat er aan de hand is. De camera’s van de Schipholtunnel zijn op last van de verkeerscentrale afgesloten. Pier D is op last van de luchthaven volledig afgezet.