Arts (83) die patiënt eigen bloed in laat spuiten: briljant of gevaarlijk?

Onrust bij gedupeer­den rijschool: politie trekt opeens aangiftes in, maar spreekt van fout

13:01 Er is verwarring ontstaan rondom het geruchtmakende faillissement van rijschool Aalbregt in Zoetermeer. Gedupeerden kregen onlangs een mail van de politie waarin stond dat de aangiftes tegen de rijschooleigenaar worden ingetrokken. Uit onderzoek was gebleken dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd. Navraag bij de politie wijst echter uit dat er intern een fout is gemaakt.