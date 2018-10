Arts couveuse in om te ervaren wat baby voelt

Kinderarts/neonatoloog René Verlaak van het Nijmeegse Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis kruipt vandaag tien uur in een couveuse. Hij wil ervaren wat een baby voelt. En vieren dat het CWZ tien jaar geleden met de couveusesuite is gestart.

U stond tien jaar geleden aan de wieg van de eerste couveusesuite in Europa?

,,Dat klopt. Ik was op studiereis geweest naar ziekenhuizen in de Verenigde Staten om te kijken of een couveusesuite haalbaar was. Ik dacht vooraf: wat een slecht idee. Maar ik kwam razend enthousiast terug. Ik heb meteen bij de raad van bestuur geïnformeerd of het CWZ dit mocht doen. Nu zijn we alweer tien jaar verder.''

Waarom was het een goed idee, zo'n couveusesuite?

,,We wilden meer rust en privacy voor zowel te vroeg geboren baby's als de ouders. Tot dan lagen de baby's met vijftien couveuses op één zaal. Moest je 's nachts bij één baby zijn, dan werden ze allemaal wakker van licht en herrie. Nog belangrijker misschien: voor ouder en baby was er geen goede basis om vertrouwd te raken met elkaar. Nu staat er een bed van moeder naast de couveuse. Naar eigen wens het licht harder of zachter zetten, zelf de temperatuur regelen, de baby oppakken wanneer moeder of vader dat wil; het kan allemaal. Voor borstvoeding staat er een luxe stoel. Ook de vader kan makkelijk aansluiten, zodat de situatie thuis al aardig kan worden nagebootst.''

Het idee kreeg veel navolging?

,,Inmiddels zijn er zo'n vijftien ziekenhuizen in Nederland met couveusesuites. Ze zijn niet meer weg te denken uit de reguliere ziekenhuiszorg.''

Het bevalt zo goed dat u als volwassene zelf in een couveuse gaat liggen.

,,Het is enerzijds een stuntje om het jubileum te vieren. Maar anderzijds heb ik er ook een serieuzer doel mee. Kijk, in de jaren 70 dachten we zelfs nog dat baby's helemaal geen pijn konden voelen. Dat idee is radicaal veranderd, gelukkig. Ik wil nóg beter weten hoe een baby zich voelt in een couveuse. Baby's zelf kunnen het antwoord niet geven, maar vanavond weet ik het wel.''

Het wordt voor u als volwassene wel flink proppen.

,,Ik heb met collega's provisorisch een couveuse gemaakt waar ik goed in pas. Hier is ook genoeg ruimte om mij aan een monitor te leggen zoals dat ook bij de baby's gebeurt voor het continu meten van de hartslag, ademhaling en zuurstofgehalte.''