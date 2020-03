Arts-microbioloog begrijpt oproep van kabinet: nodig om enorme uitbraak te voorkomen

,,De situatie in Nederland is de situatie die er twee weken geleden in Italië was. En de berichten die we daarvandaan krijgen, liegen er niet om. Het is heel goed dat de regering stappen zet om een enorme uitbraak van het coronavirus te voorkomen.’’ En geen handen meer schudden en thuis werken zijn passende adviezen, aldus Bonten: zo beperk je de mogelijkheden om elkaar te infecteren. ,,Als mensen naar hun werk gaan komen ze onderweg mensen tegen, op kantoor, op de terugweg. Je komt misschien wel tachtig mensen tegen op een dag. Als je thuis werkt en één keer in de twee dagen naar de supermarkt gaat, kom je aanzienlijk minder mensen tegen. Met het beperken van sociaal contact beperken we de kans dat het virus zich snel verspreidt.’’ Ook het afblazen van grote evenementen zou in het rijtje maatregelen passen volgens Bonten, al heeft de premier gezegd dat voor nu de meeste evenementen gewoon door kunnen gaan.