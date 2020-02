Arts-microbioloog Jean-Luc Murk over het coronavirus in De Ochtend Show to go

Dinsdag 25 februari zijn Jean-Luc Murk en Thomas Bruning te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Hila Noorzai en is vanaf 07.30u live te zien in onze app en op deze site.

Het coronavirus verspreidt zich steeds verder over Europa. In Italië zijn al meer dan 200 besmettingen en 6 doden genoteerd. Arts-microbioloog Jean-Luc Murk vertelt ons er meer over.

Harvey Weinstein is maandag schuldig bevonden aan aanranding en verkrachting. De gevallen Hollywood-producent werd door meer dan tachtig vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. We bespreken deze zaak, het opzienbarendste proces over een seksuele misdrijf in de VS sinds de veroordeling van acteur Bill Cosby in 2018.

Morgen vindt in het Oostenrijkse Lech de halfjaarlijkse fotosessie met het Koninklijk Huis plaats. Het persmoment met de Oranjes in de sneeuw is onderdeel van de mediacode waarbij zij in ruil voor het laten maken van de foto’s vragen hen de rest van hun skivakantie met rust te laten. Thomas Bruning van de NVJ praat ons erover bij.

In het Duitse Volksmarsen bij Kassel is een automobilist ingereden op een carnavalsstoet. De politie gaat ervan uit dat de 29-jarige inwoner van Volksmarsen dit met opzet zou hebben gedaan, maar absolute zekerheid daarover is er niet.

