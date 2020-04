Arts op de ic doet verslag: ‘Corona is frustrerend, maar ook interessante puzzel’

Gedumpt piepjong ‘paasveu­len­tje’ dood: ‘Ze was niet meer te redden’

19:19 Het veulentje dat tweede paasdag op een zandpad in de Achterhoek werd aangetroffen is dood. Dinsdagochtend was de dierenarts er nog bij in de paardenopvang in Harreveld, waar het naartoe was gebracht. Korte tijd later overleed het jonge dier.