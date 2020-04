Arts op de ic doet verslag: ‘Hoe houden we het afscheid menselijk?’

DRAAIBOEK Artsen schrijven nu cri­sis-re­gels: wie krijgt nog een bed op de ic?

19:02 Er had allang een pasklaar protocol voor kunnen zijn, maar dat is er niet. Dus wordt deze week keihard gewerkt aan de precieze regels wie er bij een dreigend beddentekort nog op de intensive care terecht kan. De 70-plusregel gaat na kritiek in elk geval overboord.