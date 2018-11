Arts vervolgd voor euthanasie

Een arts van een verpleeghuis wordt vervolgd voor de euthanasie op een 74-jarige vrouw in 2016. De vrouw was dement en daardoor was het niet duidelijk of zij echt dood wilde.

Volgens het Openbaar Ministerie is het de eerste vervolging sinds euthanasie in 2002 werd toegestaan.

De arts, die inmiddels is gepensioneerd, werd in september van dit jaar al berispt door het regionaal medisch tuchtcollege. Ze zou hebben gehandeld ‘in strijd met de zorg die zij had moeten betrachten’.

Wilsverklaring

De kwestie draait om een zwaar dementerende vrouw van 74 in het Haagse verzorgingstehuis Mariahoeve. De vrouw had een paar jaar voordat ze werd opgenomen een wilsverklaring getekend, waarin ze had opgenomen dat ze wilde sterven als ze dement zou worden.

De betreffende arts, in 2016 nog specialist ouderenkunde, meende in de geest van die wilsverklaring te handelen. Volgens haar zou een laatste bespreking van de aanstaande euthanasie niet meer bij de patiënt zijn binnengekomen. Zij was ervan overtuigd dat de vrouw dood wilde.

Het college vindt dat de inmiddels gepensioneerde arts toch had moeten proberen om de levensbeëindiging met de patiënte te bespreken. ,,Het recht om over het eigen leven te beschikken raakt een demente patiënte in beginsel niet kwijt.”

‘Tegenstrijdig’

De schriftelijke wilsverklaring noemt het college ‘onduidelijk en tegenstrijdig’. ,,Er stond in dat patiënte niet naar een verpleeghuis wilde, maar ook stond erin dat patiënte zelf het moment van euthanasie wilde kiezen. Patiënte heeft echter nooit om euthanasie gevraagd, niet (eerder) aan de huisarts en ook niet in het verpleeghuis”, aldus de verklaring van het college.



De vrouw zei de ene keer dat ze dood wilde, maar de andere keer juist weer niet. De arts had haar daarom moeten vragen of zij echt wilde sterven, ook al was zij dement. Het OM doet nog onderzoek naar twee andere gevallen van euthanasie. Daar wordt ‘binnen enkele weken’ duidelijk of er een aanklacht komt.

‘Enorm belastend’