Artsen openen meldpunt voor misstanden in cosmetische zorg

Sinan Can en dreiging tussen Iran en VS in De Ochtend Show To Go

6 januari AD-telecom- en techverslaggever David Bremmer is morgen te gast in De Ochtend Show to go om alles te vertellen over de grote techbeurs in Las Vegas. Ook skypen we met programmamaker en onderzoeksjournalist Sinan Can over zijn nieuwe docuserie De Lokgroep, waarin hij de kijker meeneemt in de geschiedenis van de radicale islam in Nederland. De Ochtend Show wordt gepresenteerd door Hila Noorzai en is vanaf 07.30 uur live te zien via onze app en op deze site.