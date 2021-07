Artsen slaan alarm: twee prikken en toch durven ouderen niet terug naar oude leven

Video Filmmaker stond oog in oog met wolven op de Veluwe en maakte unieke beelden: ‘Ik hield mijn adem in’

28 juli Vier jaar lang lag hij verstopt in de bossen van de Veluwe. Filmmaker Cees van Kempen maakte een uniek document over de terugkeer van de wolf in Nederland. Hij slaagde erin welpen op de Veluwe vast te leggen, de dynamiek van de roedels en het opmerkelijke aanpassingsvermogen van de wolf aan de Nederlandse omstandigheden. De film gaat februari volgend jaar in première. Wij hebben exclusief de eerste beelden én spraken de maker.