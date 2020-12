Artsen tegen uitzondering mondkapjesplicht: weigeren kan levens kosten

Kickboksen­de Ajax-fan (34) blijft tijdens feestdagen in de cel voor massale steekpar­tij

15 december De kickboksende stratenmaker Jeroen B. (34) uit Hattem blijft nog maanden vastzitten vanwege de grootschalige vecht- en steekpartij waarbij hij begin september betrokken was in Wezep. Hij wordt verdacht van viermaal poging tot doodslag, dan wel (poging tot) zware mishandeling. B. beet bij zijn arrestatie bovendien een agent in de duim en sloeg een dag later twee arrestantenbewakers op het hoofd.