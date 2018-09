Asielaanvraag Jawed S. jaar geleden al afgewezen

De asielaanvraag van Jawed S., de verdachte van de aanslag op Amsterdam CS, blijkt in augustus 2017 al afgewezen in Duitsland. S. ging echter in beroep en was tijdens deze procedure vrij om te gaan en staan waar hij wilde. Dat stelt het stadsbestuur van Ingelheim, de plek waar S. woonde.

Dat meldt de Duitse krant Wormser Zeitung. Jawed S. kwam in september 2015 terecht in de wijk Mainz-Bingen en werd hier ondergebracht in verschillende jeugdfaciliteiten. In Gau-Algesheim woonde hij tweemaal in een groep voor minderjarige vluchtelingen. Een van zijn toenmalige begeleiders, Hans-Günter Wustmann, mag officieel geen details geven over S. Hij stelt echter wel dat het 'moeilijk is' als de asielaanvraag wordt afgewezen. ,,Dat trekt de grond onder je voeten.''

'Normaal'

De radicalisering van S. is ook in Duitsland een groot vraagteken. Hij was bijvoorbeeld geen actief lid van de Fatih Sultan-moskee. Volgens het stadsbestuur was S. een normale asielzoeker. Hij zat in een gedeeld appartement met andere vluchtelingen.

In februari van dit jaar was een lid van het districtsbestuur wel van mening dat 'er iets de verkeerde kant op ging'. S. had een lange wilde baard gekregen en ging andere kleren dragen. Deze informatie werd eind februari doorgegeven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De federale recherche in Duitsland zegt geen aanwijzingen te hebben gehad dat S. als een bedreiging gold.