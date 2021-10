Asielopvang zit propvol: 'Alles op alles om crisisnoodopvang op veldbedden in sporthallen te voorkomen'

update / video Teleurstel­ling om vonnis gratis anticoncep­tie: ‘Nog steeds geen vrije keuze voor vrouwen’

6 oktober Anticonceptie is in Nederland goed toegankelijk en betaalbaar. Dat vrouwen ervoor moeten betalen is geen discriminatie. Dat oordeel velde de rechtbank van Den Haag vandaag. Bureau Clara Wichmann en DeGoedeZaak, die namens 7300 burgers de zaak aanspanden, zijn teleurgesteld. Ze vinden dat de overheid moet zorgen voor gratis anticonceptie.