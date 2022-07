Asielzoekers moeten wederom op stoelen slapen in aanmeldcentrum Ter Apel

Beroemdste seksclub van Nederland gaat na 44 jaar dicht: ‘Klandizie genoeg, vrouwen te weinig’

De beroemdste privéclub van Nederland gaat dicht. De eigenaren van Club Diana - vroeger Sauna Diana - zien er na 44 jaar seksbusiness in het Brabantse Zundert geen brood meer in, maken zij aan deze site bekend. ,,Legaal valt er in deze branche niet langer te werken.”

