Asielzoekers slapen op rotonde na weigering noodopvang: ‘Dit is ons protest’

Aimad, één van de mannen, zegt dat hij al een tocht door Nederland heeft gemaakt. ,,We hebben al twee weken buiten geslapen in Ter Apel’’, vertelde hij maandagochtend even na 9 uur, zittend in zijn slaapzak. ,,Daarna hebben we ook al in Drachten en Haren gezeten. Gisteren zijn we met een grote groep naar Goes gebracht. De anderen mochten naar binnen, maar wij zijn hier geweigerd. Het is belachelijk.’’ In de Zeelandhallen in Goes is afgelopen weekend in allerijl een tweede noodopvanglocatie met 400 bedden geopend, naast de noodopvang die er al was.