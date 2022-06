Asielzoekers slapen weer op stoelen in aanmeldcentrum Ter Apel

Toeslagenouders Gerda en Jurgen willen uithuisge­plaatste dochters terug: ‘Is ons niet overkomen door onze eigen schuld’

Gedupeerden in de toeslagenaffaire Jurgen en Gerda Deceuninck probeerden gisteren in de rechtbank in Zwolle de uithuisplaatsing van hun twee dochters terug te draaien. Aan hun zijde was het ondersteuningsteam van minister Franc Weerwind. ,,Voor het eerst spraken we op gelijke hoogte.’’

10 juni