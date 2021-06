ASML-dief actief in Chinese chipindustrie; ASML vreest voor bedrijfsgeheimen

Aantal scholen weigeren deuren volledig te openen: ‘We gaan de confronta­tie met liefde aan’

3 juni Niet alle scholen in het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omliggende gemeenten gaan volgende week volledig open. Daarmee verzetten de scholen zich actief tegen een bevel van onderwijsminister Slob om per 7 juni weer helemaal fysiek les te geven. Scholen die dat niet doen, kunnen een gesprek met de onderwijsinspectie tegemoet zien.