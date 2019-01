Astronaut Kuipers belde per ongeluk vanuit de ruimte met 911

Astronauten die met de aarde bellen doen dat altijd via het Johnson Space Center van de NASA in Houston. Er moet dan eerst een 9 in worden getoetst en vervolgens 011 voor een internationale lijn. Kuipers vergat op een gegeven moment echter een 0 in te toetsen, waardoor hij werd verbonden met de alarmcentrale. Tot een gesprek kwam het echter niet.

,,Ik had de 0 gemist, en inderdaad kwam er bij de alarmcentrale in Houston een melding: er is iets gebeurd in Johnson Space Center. De beveiliging ging er toen op af. Ze gingen naar de kamer waar het telefoontje vandaan kwam, maar er stond niets. Er lag niemand op de grond, maar daar was wel de lijn waar het ruimtestation binnenkwam. Ik was was wel een beetje teleurgesteld dat ze niet naar boven waren gekomen’’', aldus Kuipers op de radio.