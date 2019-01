Atletiektrainer van Barendrechtse en Haagse clubs misbruikte jarenlang meisjes

De 58-jarige man, werkzaam bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET en actief bij atletiekvereniging CAV Energie uit Barendrecht en later Haag Atletiek, legde afgelopen zomer een volledige bekentenis af bij de tuchtcommissie van het Instituut Sport en Rechtspraak (ISR). Dat blijkt uit een document van het ISR. Het ernstigste misbruik vond plaats bij een andere vereniging, in de jaren tachtig.

De man heeft bij minstens drie atletiekverenigingen ten minste negen meisjes en jonge vrouwen misbruikt. Het misbruik begon in de jaren tachtig. De trainer gaf bij het ISR toe dat hij met vier minderjarige meisjes jarenlang bijna wekelijks seks had. De meiden waren destijds elf tot achttien jaar. Mogelijk zijn ze daarbij zwanger geraakt. Later, bij onder meer de Barendrechtse en de Haagse atletiekvereniging, betastte hij meisjes, gaf hij ze ‘grensoverschrijdende massages’ en stuurde hij ze pornografische video's.

De man is niet vervolgd voor het misbruik, meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. ,,Het lijkt erop dat we deze signalen niet hebben gehad”, zegt hij. ,,We zijn het aan het uitzoeken.” Bij ernstige zedenzaken kan het Openbaar Ministerie besluiten om op eigen initiatief vervolging in te stellen, dus zonder dat er aangifte is gedaan.

Het misbruik heeft voor minstens drie vrouwen ‘een zeer negatieve en onherstelbare impact gehad op de geestelijke gesteldheid alsmede in het leven in het algemeen van deze dames’, staat in het verslag van de zitting bij het ISR. Tijdens de zitting betuigde de trainer geen spijt. Vandaag geeft hij aan voorlopig niet te willen reageren. ,,Ik wil eerst met mijn advocaat overleggen.”

De man is inmiddels voor het leven geroyeerd als lid van de Atletiekunie. De atletiekorganisatie heeft na het royement geen aangifte gedaan, meldt De Telegraaf. ,,Dat is aan de slachtoffers", reageert directeur van de Atletiekunie Pieke de Zwart in die krant.

De toenmalige voorzitter van atletiekvereniging CAV Energie uit Barendrecht maakte al in 2009 melding bij de Atletiekunie melding van grensoverschrijdend gedrag van de trainer, maar de sportbond deed daar nooit onderzoek naar. ,,Er is nooit een officiële klacht ingediend”, zegt de huidige voorzitter Bouke Bussemaker. ,,Daarom kreeg de man een verklaring omtrent gedrag (VOG).”

De zaak kwam aan het rollen toen een meerderjarige atlete van Haag Atletiek in november 2017 een klacht indiende. De trainer werd na een gesprek met het bestuur een maand later op non-actief gezet. Na onderzoek bleek dat in 2012 al een atlete bij Haag Atletiek ‘ongepast’ benaderd was door de trainer.