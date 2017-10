Australische kookheld Donna Hay krijgt iedereen achter het fornuis

Speciaal voor de promotie van haar nieuwste boek Basics to Brilliance is ze een paar dagen in Nederland. Ze schoof aan bij Humberto Tan in het tv-programma RTL Late Night, signeerde bij de Amsterdamse boekenwinkel Scheltema en doet interviews. Althans, een aantal. Want de Australische Donna Hay is eigenlijk ziek. ,,Meestal haal ik het einde van mijn tournee nét. Het is razend vermoeiend om de wereld over te vliegen en overal aanwezig te zijn. Helaas is het me dit jaar niet gelukt.''



Maar na een paar uur goede slaap en een aantal koffie verkeerd, is Hay toch in staat om aan te treden. Ze zit op de bank van Vila Nicola in Amsterdam. Een prachtige locatie tegenover de Stadhouderskade die in haar altijd zeer gestileerde boeken niet zou misstaan.