Auteur Cruijff-boek twijfelt aan gewraakte claim: ‘Misschien ligt het anders’

live twitterDe Cruyff Foundation wil dat het boek ‘Johan Cruijff, de biografie’ van Auke Kok uit de handel wordt gehaald. In een kort geding wordt de rechter vandaag om ingrijpen gevraagd. In zijn boek stelt Kok dat Cruijff jaarlijks 1 miljoen euro ontving van de Foundation. Inmiddels twijfelt hij aan die claim, zei hij vanmiddag in de rechtszaal.

De 63-jarige journalist deed zijn uitspraken woensdag in het tv-programma De Wereld Draait Door (DWDD). Er staat nogal wat op het spel. Volgens de advocaat van de uitgever zijn er liefst 65.000 exemplaren gedrukt. Kok zelf zei vandaag in de rechtszaal het niet te zien als ‘een soort schande die ik aankaartte’. ,,Het was voor mij iets wat in het rijtje paste van Cruijff de weldoener die ook goed op zichzelf paste.”

De advocaten van de uitgever boden tijdens de rechtszaal aan om een inlegvel in het boek te leggen, waarmee de gewraakte passage herroepen zou worden. Alle boeken uit de handel halen kost volgens hen honderdduizenden euro's. Toch is dat wat de Foundation wil, benadrukt hun advocaat.

Bestuurslid Carole Thate van de Foundation raakte tijdens de rechtszaak geëmotioneerd. ,,Cruijff heeft nooit een cent verdiend aan de Foundation. Als Kok nu zegt dat hij het zo niet heeft bedoeld, doet dat heel veel mensen verdriet. Dit is echt heel erg.”

Vervolgens liet Kok in een gesprek met de rechter doorschemeren te twijfelen aan de claim die hij in het boek doet.

Kok: ,,Ik vind het naar en vervelend en dit was niet de bedoeling. Als ik aan de rechtzetting kan bijdragen zal ik dat zeker doen.’’

Rechter: ,,Dan valt er dus iets recht te zetten?”

Kok: ,,Dat ik dat zo niet op had moeten schrijven.”

Rechter: ,,Had u het zo niet op moeten schrijven of kunt het niet bewijzen?”

Kok: ,,Ik begon te twijfelen, heb anderen gebeld, en toen bleek het misschien toch iets anders te liggen.”

Suggestie

De advocaten van de Cruyff Foundation zeiden bij het begin van het kort geding dat de suggestie wordt gewekt dat Cruijff zich verrijkte ten koste van het goede doel. Volgens de Foundation is dat ‘onwaar, erg schadelijk en heeft de journalist geen wederhoor toegepast’.

De stichting benadrukt dat alle fondsen ‘te allen tijde’ zijn ingezet voor de missie om kinderen in beweging te krijgen. ,,Het was voor Kok eenvoudig geweest om te vragen of het klopte dat Cruijff één miljoen euro kreeg, maar dat heeft hij nagelaten. Als journalist had Kok kunnen verwachten dat dit ene zinnetje zoveel aandacht zou krijgen.”

Volgens de Cruyff Foundation weet Kok niet hoe de vork precies in de steel zit. ,,Later zei hij dat de geldstromen misschien wel via de Spaanse Foundation liepen.” Ook dat wordt door de advocaten bestreden. De impact van de publicatie is volgens advocaten groot. ,,Als de bewering van Kok zou kloppen, zou de Foundation hun speciale Goede Doelen-status (anbi) verliezen. Het schaadt de reputatie enorm en daarom moet het boek uit de handel worden genomen.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Schrijver Auke Kok © ANP

Oorlog

De advocaten van de uitgever schrikken van de forse eis die de Foundation heeft neergelegd. ,,Het is duidelijk oorlog. De stichting wil het boek uit de handel laten nemen en dat is wel heel verstrekkend.” Omdat de rechtszaak zo snel na de uitzending in DWDD is, is het niet mogelijk om nu al met bewijzen te komen, stellen de advocaten. ,,Maar er is wel bewijs. Er is geen sprake van onzorgvuldigheid.”

Kok heeft volgens hen een grote staat van dienst, zeven jaar aan het boek gewerkt en meer dan 170 mensen hiervoor gesproken. ,,Hij heeft zich gehouden aan de leidraad voor de journalistiek. Hij heeft weliswaar geen wederhoor gepleegd, maar dat beginsel is niet absoluut.”

De bedoeling van Kok was absoluut niet om de familie te grieven. ,,Als dat wel het geval was geweest, had hij er wel meer aandacht aan geschonken in plaats van één zin op pagina 619.”

Mocht de rechter oordelen dat de passage schadelijk is, dan gaat het ‘veel te ver’ om het boek uit de handel te halen, vindt de advocaat van Auke Kok. ,,Iedereen weet immers al over welke passage het gaat. Een terugroepactie heeft dan geen zin meer.” Een rectificatie, in de vorm van een inlegvel, is volgens de advocaten gepaster.

De hamvraag, volgens Kok's advocaten: heeft Cruijff vergoedingen ontvangen? Kok wil dat graag aantonen door getuigen te laten horen, aldus zijn advocaat.

Bronnen

Kok had volgens zijn advocaat het volste vertrouwen in zijn bronnen, maar de bron die het hem het in eerste instantie vertelde, wilde het niet ‘on the record’ vermeld hebben. ,,Het lag blijkbaar gevoelig.” Twee andere bronnen bevestigden het verhaal echter. Inmiddels zou Kok ook een vierde bron hebben. Hij wil zijn bronnen (nog) niet prijsgeven.

Door de rechter gevraagd of het niet ‘behoorlijk schadelijk’ is wat hij in het boek stelt, dat Cruijff niet zomaar geld ontvangt, maar een megabedrag van één miljoen euro, zegt Kok: ,,Ja, maar zo heb ik het niet bedoeld.” Meelezers vielen volgens hem niet over de gewraakte passage. Het boek is niet door een jurist gecheckt. ‘Niet handig’, vindt de rechter.

De uitgever is bereid om de gewraakte passage uit het boek te laten halen, zegt een woordvoerder. Ook wil hij best een inlegvel in het boek leggen. De schade als het boek uit de handel moet worden gehaald is ‘een paar honderdduizend euro’, volgens de uitgever.

Verslaggever Raymond Boere is aanwezig bij de zitting en doet via Twitter verslag:

Volledig scherm Archiefbeeld ter illustratie. © anp https://twitter.com/rboere?ref_src=twsrc%5Etfw