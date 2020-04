Auto crasht in Tilburg na achtervolging en vliegt in brand, agenten halen inzittenden uit voertuig

video | updatePolitieagenten hebben vannacht twee mannen (beiden 34 jaar oud) uit een brandende auto gered. Hun voertuig was gecrasht in Tilburg na een korte achtervolging.

Agenten zagen rond 03.15 uur een BMW rijden met twee mannen erin, die vanaf de Midden Brabantweg de Heikantlaan in Tilburg opdraaiden. De politieagenten besloten om achter de auto aan te rijden om een controle in te stellen.

De automobilist doofde zijn achterlichten en gaf meteen flink gas. Hij negeerde daarbij twee rode verkeerslichten. Volgens de betrokken agenten werden snelheden van 150 kilometer per uur gehaald.

Crash

Niet heel veel later ging het mis voor de vluchters. In een boch verloor de bestuurder de macht over het stuur. De auto crashte tegen een lantaarnpaal en boom aan, waarna het voertuig midden op de weg tot stilstand kwam en in brand vloog.

De achtervolgende agenten zagen het ongeluk gebeuren en twijfelden geen moment. Ze zetten hun auto stil en renden op het vuur af om de inzittenden uit hun auto te redden. De bestuurder van de auto was een 34-jarige man uit Waalwijk, zijn bijrijder bleek een 34-jarige man uit Tilburg te zijn.

Onder het bloed

Het tweetal zat onder het bloed, is in de boeien geslagen en naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling aan hun wonden. De bestuurder mocht na behandeling het ziekenhuis verlaten. Hij wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag. Ook is bloed afgenomen om te controleren of hij onder invloed was van drank of drugs.

Zijn bijrijder verblijft nog in het ziekenhuis. Hij is opgenomen met verwondingen aan zijn ruggenwervels. Over de ernst van deze verwondingen doet de politie geen uitspraken.

De auto brandde volledig uit na de crash. Deze is door een bergingsbedrijf weggesleept.

Volledig scherm De brandweer kon niet voorkomen dat de auto compleet uitbrandde. © Jack Brekelmans

Volledig scherm Agenten redden de twee inzittenden uit het voertuig, waarna de mannen in de boeien zijn geslagen. © Jack Brekelmans