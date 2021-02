Auto met Duits kenteken te water in Amsterdam: drie kinderen ongedeerd, moeder vermist

De passagiers bleven ongedeerd. Het gaat om oudere kinderen. ,,We noemen hun leeftijden niet met het oog op familieleden in Duitsland die nog niet zijn bereikt’’, zegt de woordvoerder. De brandweer verklaarde dat de vermiste vrouw de moeder is van de kinderen maar de politie kan dat nog niet bevestigen. ,,Ze zou de moeder van in ieder geval een van de kinderen zijn maar verder onderzoek moet daar uitsluitsel over geven. We proberen de identiteit van de vrouw te achterhalen maar dat is lastig zolang we haar niet hebben gevonden.’’