Auto met jerrycans rijdt politiebureau in

‘100.000 bezoekers F1-race Zandvoort op de fiets naar circuit’

6:00 De organisatie van de grand prix Formule 1-race volgend voorjaar in Zandvoort verwacht dat een derde van de ruim 300.000 bezoekers per fiets naar het circuit komt, schrijft de Volkskrant. ,,De trein is de sleutel, de fiets is het uithangbord’’, zo schrijft organisator Dutch Grand Prix (DGP) in het concept-mobiliteitsplan, dat in bezit is van de krant.