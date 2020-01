Auto met mogelijke explosieven gevonden in Didam, omgeving afgezet

Bam jonguh! Bekendste snackbar van Nederland gaat tegen de vlakte

10:52 Een sloopkogel maakt deze maand een hardhandig einde aan cafetaria ’t Pleintje uit de populaire New Kids-films. De frietkeet in Maaskantje (of beter Den Dungen) is ‘wereldberoemd’ dankzij de humoristische kaskrakers, waarin vijf Noord-Brabantse hangjongeren het geweld zelf ook niet schuwen.