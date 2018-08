Auto rijdt opzettelijk gemeentehuis Lingewaard in, bestuurder komt om

VideoEen automobilist is afgelopen nacht met opzet het gemeentehuis van Lingewaard, gevestigd in het Gelderse Bemmel, binnengereden. Direct nadat de auto het pand inreed, brak er brand uit. De politie meldt dat de bestuurder is omgekomen. De brandweer beschouwt het rammen van het gemeentehuis van de gemeente Lingewaard niet als een terroristische aanslag.

Volgens de brandweer zijn er twee gasflessen gevonden. Een van de gasflessen is ontploft en heeft voor een felle uitslaande brand gezorgd. De hal van het gemeentehuis heeft daarbij grote schade opgelopen. De andere gasfles is door de brandweer veilig gesteld.



Volgens een brandweerwoordvoerder is er recent een dreiging binnengekomen bij de politie die gelinkt wordt aan dit incident. ,,Dit doet een gezond mens niet. Je moet wel heel erg boos zijn op de gemeente om dit te doen’’, zegt hij. ,,Verder kan ik lopende het onderzoek nog niets zeggen. Maar dit is geen aanslag, zoveel is duidelijk."

Politie Lingewaard on Twitter Eerste onderzoek naar brandende auto in gemeentehuis Lingewaard in Bemmel; iemand is met de auto het gemeentehuis binnengereden en ter plaatste overleden. Dit is het enige slachtoffer. Politie doet nader onderzoek. #Lingewaard #politie #Bemmel

Stevig vermoeden

Het lijkt wel te gaan om een doelgerichte actie. De politie kan dat noch bevestigen, noch ontkennen. ,,Wij zijn aan het onderzoeken wat daar precies gebeurd is’’, aldus een politiewoordvoerder.



De politie heeft het beeld nog niet compleet, maar zegt wel een ,,stevig vermoeden'' te hebben over de bestuurder. Als dat vermoeden klopt, dan lijkt het inderdaad niet te gaan om een terreurdaad, aldus een woordvoerder. Of de persoon in kwestie bekendstond als verward of op een andere manier in beeld was bij instanties, kon de politie nog niet zeggen.

Doelgerichte actie

Ook burgemeester Marianne Schuurmans van Lingewaard is een dreiging niet bekend. ,,Die moet dan gedaan zijn bij politie, niet bij ons’’, zegt ze. ,,Ik ben overvallen door dat nieuws.’’

Volledig scherm Aanslag op het gemeentehuis Lingewaard in Bemmel. Auto is hoofdingang binnengereden. Op de bijrijdersstoel ligt een gasfles. © Roland heitink Schuurmans heeft veel vragen over wat er gebeurd is en weinig antwoorden, zegt ze. ,,Ik zal daarvoor het onderzoek van politie moeten afwachten. Ik kan dit niet duiden. Wat ik afschuwelijk vind is dat er een slachtoffer bij is gevallen. Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden.’’

Paaltjes

Het gemeentehuis van Lingewaard heeft een lang pad dat leidt naar de hoofdingang waar auto's normaal niet rijden. Voor dat pad en een zijpad staan paaltjes.



De brandweer heeft de brandende auto geblust en had het vuur rond 03.00 uur onder controle. Het voertuig staat nog in de hal van het gemeentehuis.



Vanwege de enorme schade aan het pand gaat het gemeentehuis vandaag niet open voor publiek. De brandweer probeert om zo snel mogelijk alle rook uit het gebouw te krijgen, om de schade te beperken. Mensen kunnen terecht in het naastgelegen kasteel Kinkelenburg, waar de gemeente een tijdelijk kantoor inricht.

Volledig scherm © ANP Volgens Schuurmans zijn er servers aangetast die opnieuw moeten worden opgestart, er is geen stroom en roet- en waterschade. ,,We doen ons best om de dienstverlening aan de Lingewaarders zo snel mogelijk weer op gang te krijgen."

Volledig scherm © ANP