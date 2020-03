Autobranden op verschillende locaties in Breda: meerdere wagens in vlammen op

Arrestant overleden in cellencom­plex Zwolle

9:02 In het cellencomplex van de politie in Zwolle is zaterdag een 40-jarige inwoner van de Overijsselse hoofdstad overleden. Hij zat daar opgesloten nadat hij was opgepakt voor het lastigvallen van mensen. De rijksrecherche doet onderzoek, zoals gebruikelijk wanneer een arrestant overlijdt.