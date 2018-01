Automobilist die vrouw overreed maakte dollemansrit door Oss

De automobilist die in de nieuwjaarsnacht een Osse vrouw omverreed , zorgde op nog zeker twee andere plekken in de stad voor levensgevaarlijke situaties. Naar de dader, die de vrouw ruim twintig meter meesleurde en overreed voor de ogen van haar kinderen, wordt nog altijd gezocht.

De meeste buren zijn alweer naar binnen als Rosan en haar vrienden hun laatste vuurwerk aansteken. Een sierpakket van 250 euro belooft het knallende slotstuk te worden van een mooie oudejaarsavond.

Haar vriend zoekt midden op de Looveltlaan naar de lont als er plotseling een grijze bestelauto verschijnt die de Ossenaar met hoge snelheid nadert. Vanaf de stoep roepen en seinen de vrienden naar de bestuurder, maar die mindert geen vaart. Rosans vriend kan de auto daarom maar nét ontwijken.

Dollemansrit

Het moment ging te snel voorbij om een kenteken te onthouden. Rosan weet alleen nog dat het een grijze bestelauto was. ,,Ik dacht meteen: die rijdt straks nog iemand omver. Dus toen we naderhand lazen dat er een aanrijding was geweest op de Berghemseweg, wisten we meteen dat het die bestuurder was. En ja, het lijkt inderdaad dezelfde."

Uit gesprekken met verschillende betrokkenen ontstaat inmiddels het beeld van een dollemansrit die tijdens de nieuwjaarsnacht moet hebben plaatsgevonden in Oss. Na de bijna-aanrijding aan de Looveltlaan, vervolgt de doorrijder zijn of haar weg naar het centrum van de stad. Twee kilometer verderop op de Oostwal botst de auto tegen een andere automobilist.

Oproep

De bestuurder rijdt daarna door en is nog altijd voortvluchtig. In een bericht op sociale media richt de politie zich rechtstreeks tot hem of haar: ,,Blijf niet met deze wetenschap lopen. Meld je bij ons en vertel je verhaal." De politie neemt de zaak hoog op en spreekt van een ‘heftige aanrijding’. De zoektocht naar de dader is in volle gang. Tot nu toe kwamen bij de politie zes tips binnen.