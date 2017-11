Automobiliste overleden na aanrijding met vrachtwagen

Justitie graaft slachtoffer 'zorgmoord' op

12:35 Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het stoffelijk overschot van de vrouw die mogelijk is vermoord door een verzorgende in het verpleeghuis in Puttershoek, laten opgraven. Het lichaam is overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) dat verder onderzoek doet naar de doodsoorzaak.