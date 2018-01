Automobilisten woedend over urenlange storing brug Afsluitdijk

Door een langdurige storing in de draaibrug bij de Stevinsluizen heeft het verkeer van Friesland richting Noord-Holland vanmiddag urenlang vastgestaan. Het was niet de eerste keer dat er problemen waren met de brug op de Afsluitdijk. Automobilisten reageren woedend.

Het ging om een storing in de Noordbrug. Die wilde niet meer dicht. Daardoor was de noordelijke rijbaan richting Den Oever dicht. Dat veroorzaakte een enorme file. Rijkswaterstaat zag zich genoodzaakt de gestrande automobilisten en vrachtwagenchauffeurs te 'ontzetten' via een tijdelijke oplossing: het zogenoemd 2.0-systeem. ,,Daarbij leiden we verkeer via de middenberm naar één van de twee rijstroken op de zuidelijke rijbaan waarna het via de zuidelijke brug Noord-Holland binnen kan rijden", legde een woordvoerder uit.

De storing aan de draaibrug was om 15.45 uur verholpen. Sinds dat tijdstip kan het verkeer weer in beide richtingen over de Afsluitdijk.

Kritiek

Door de storing regende het op Twitter kritiek op Rijkswaterstaat. Veel automobilisten vroegen zich openlijk af waarom er geen tekstkar stond bij Zürich die aangaf dat er een storing was zodat het verkeer vanuit Friesland op tijd een andere route kon kiezen.

Carla van der Veen (53) uit Leeuwarden is een van de verontwaardigde Twitteraars. ,,Ik kan wel janken", zegt ze vanuit de file tegen deze krant. ,,Mijn man Duurt (58) en ik moesten om 15 uur op de TU Delft zijn waar onze zoon Anne promoveert. Hij verdedigt er zijn Master Urban Planning. Daar wil en moet je als ouders bij zijn. We hebben de cadeautjes voor de professoren - Friese suikerbroden - bij ons maar de kans is groot dat het allemaal voor niks is geweest", verzucht de Friese moeder.

Ze is in afwachting van een whatsapp-bericht van haar zoon. ,,Hij gaat ons laten weten of het nog zin heeft om door te rijden of dat we beter kunnen omkeren." De Van der Veentjes vertrokken naar eigen zeggen ruim op tijd vanuit hun woonplaats. ,,We reden om kwart voor twaalf weg. We zijn nu drie uur en 39 minuten later en welgeteld 67 kilometer verder," klinkt het misnoegd.



De bewuste draaibrug geeft volgens haar 'zo vaak' problemen. ,,Waarom wordt dit niet opgelost Rijkswaterstaat", vraagt ze zich hardop af. Veel andere automobilisten en vrachtwagenchauffeurs doen hetzelfde op Twitter.

De brug ging de afgelopen jaren regelmatig niet dicht in de zomer. Door de warmte zette het brugdeel uit.

Volledig scherm Drie uur en 39 minuten na hun vertrek uit Leeuwarden waren Carla van der Veen en haar echtgenoot pas 67 kilometer opgeschoten. © Carla van der Veen

Volledig scherm Het 2.0-systeem van Rijkswaterstaat: automobilisten via de middenberm naar de andere rijbaan laten gaan zodat ze hun weg kunnen vervolgen. © Carla van der Veen