Autostoeltje met airbags, voor Roan (6) helaas te laat

Maxi-Cosi presenteert een kinderstoeltje met ingebouwde airbags. Roan, het 6-jarige zoontje van Eva Tuin, raakte vier jaar geleden zwaargewond toen zij tegen een boom botste. Hij liep daarbij hersenschade op, waar hij de rest van zijn leven last van zal houden. ,,Maar ik ben wel blij dat er iets mee gedaan wordt. Het is heel belangrijk dat je een kind in de auto goed vast zet."