Aviodrome: medewerkers slechts lichtgewond na vliegtuigcrash

Het gecrashte toestel is een Convair 340, een iconisch in Amerika gebouwd verkeersvliegtuig. In de jaren 50 en 60 vloog zowel Martinair als KLM met vliegtuigen van dit type. KLM had 24 toestellen van dit type in dienst vanaf 1948. Dit type vliegtuig was twaalf keer eerder bij een crash betrokken, daarbij vielen in totaal meer dan honderd doden. Dit gecrashte toestel is gebouwd in 1954 en vloog tot 1992 bij de Amerikaanse luchtmacht.