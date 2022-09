Avondje stappen eindigt voor vriendengroep in geweldsexplosie: 'Kaak lag doormidden’

Voor een jonge vriendengroep is eerder dit jaar een gezellig avondje stappen in Groningen uitgelopen op extreem uitgaansgeweld. Twee van de vier vrienden werden uit het niets bewusteloos geslagen in een discotheek, vermoedelijk door getrainde vechtsporters. De politie is een halfjaar na dato nog altijd op zoek naar de daders. ,,Dit had heel anders kunnen aflopen.”

Het was die zondag 27 maart een rustige stapavond in Ocean 41, een van de grotere discotheken in Groningen. ,,Er waren tussen de dertig en veertig man binnen. We wilden gewoon even rustig een drankje doen, een beetje gek doen”, vertelt een van de vrienden. Zij deden gisteren anoniem hun verhaal in opsporingsprogramma Opsporing verzocht.

Volgens de vrienden was er die avond weinig aan de hand. Tot een onbekende jongen vol tegen een van hen aanliep. ,,Toen ben ik omgedraaid en wilde ik vragen wat er aan de hand was. Maar voordat ik die vraag had gesteld, had hij al een vuist in mijn gezicht liggen.” De jonge student valt met een smak tegen de grond en raakt bewusteloos. Zijn vriend wil helpen en springt tussenbeide, maar moet dat met een forse klap bekopen. ,,Na een paar seconden ging ook bij mij het licht uit”, vertelt die vriend.

‘Alles onder bloed’

Op bewakingsbeelden is te zien dat het tweede slachtoffer meerdere keren wordt geslagen terwijl hij weerloos op de grond ligt. ,,Alles zat onder het bloed. Mijn kleding kon ik uittrekken. Het was echt een flinke hoofdwond.” Het andere slachtoffer kan zich nog herinneren dat hij wakker werd met ‘vier onbekende mensen om zich heen’. ,,Die zeiden dat het goed mis met mij was. Ik voelde het bloed in mijn mond stromen.” In het ziekenhuis bleek zijn kaak op twee plekken gebroken. ,,Die was eigenlijk doormidden.”

Het terugzien van de beelden doet de slachtoffers veel verdriet. ,,Als ik zie hoe ik erbij heb gelegen, dat mijn voeten daar zo levenloos liggen. Het had anders kunnen aflopen. Dat vind ik wel moeilijk.” Over de precieze reden van de geweldsexplosie tasten zowel de vrienden als de politie in het duister.

Signalement

Volgens de politie worden de verdachten rond de 20 jaar oud geschat. Ze hebben allebei donker haar en doen mogelijk aan vechtsport. De man die het best op beeld is vastgelegd, heeft een tenger postuur en is tussen 1.70 en 1.75 meter lang. Hij heeft een lichte huidskleur en droeg die nacht een wit T-shirt onder een donkerkleurig overhemd. Ook had hij een ketting met hanger om.

