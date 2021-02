Avondklok? Politie maakt uitzondering na ontroerend briefje van Frank (41)

RACISME IN KORPS ‘Marokkaan­se brandweer­man was bang dat ze hem bewust niet uit het vuur zouden halen’

9:37 Als Amsterdamse brandweercommandant moest Leen Schaap een einde maken aan racisme en uitsluiting binnen het korps. In zijn boek Brand in Amsterdam beschrijft Schaap hoe hij die strijd aanging en verloor. ,,Ik had geen andere keus dan de botte bijl te hanteren.”