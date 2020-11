Aytmara (39) naar 'geheime locatie' na rellen in Maastricht: 'We werden omsingeld door hooligans’

VideoTientallen leden van Kick Out Zwarte Piet zijn vanmiddag onder politiebegeleiding naar een geheime locatie in Maastricht gebracht nadat ze door honderden tegenstanders werden bekogeld met vuurwerk en eieren. De Mobiele Eenheid (ME) voerde charges uit en probeerde betogers met paarden en honden op afstand te houden. ,,Het was angstaanjagend. We werden omsingeld door honderden mensen”, zegt Aytmara Hersisia, woordvoerder van de Limburgse afdeling van Kick Out Zwarte Piet.

Bij de demonstratie van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) verzamelden zich aan het begin van de middag vooral veel aanhangers van Zwarte Piet. Voor aanvang stonden zo’n duizend voorstanders rond het Vrijthof, onder wie ook aanhangers van voetbalclub MVV. Zij hadden hun zinnen gezet op de circa zestig demonstranten van Kick Out Zwarte Piet, die op dat moment demonstreerden tegen Zwarte Piet.

De demonstratie moest in allerijl naar een nieuwe locatie vanwege de toeloop van tegenstanders. ,,Terwijl de demonstratie van KOZP netjes is aangemeld, wordt wederom de vrijheid van de organisatie en de demonstranten onterecht ingeperkt”, liet de actiegroep in een verklaring weten. ,,Naar aanleiding van een grote groep hooligans die nu aanwezig is op het Vrijthof, worden de stemmen van de KOZP demonstranten beperkt en ondermijnd.”

Uitgelekt

De demonstranten voelden zich genoodzaakt om hun standpunten op een andere locatie te verkondigen ‘omdat de gemeente Maastricht haar verantwoordelijkheid niet neemt en zich niet actief inzet voor een Sinterklaasviering vrij van racisme’. Volgens Aytmara Hersisia, die de demonstratie coördineerde, was de locatie van het protest op het allerlaatste moment uitgelekt. ,,KOZP en de gemeente waren de enige partijen die op de hoogte waren van de precieze locatie. Wij zijn erg teleurgesteld dat de locatie vooraf is uitgelekt, want hierdoor konden de hooligans zich mobiliseren.”

Het was volgens Hersisia een ‘extreem bedreigende situatie’. ,,We werden bedreigd, uitgescholden, bekogeld met van alles en nog wat. Ik ben nu nog bezig het eigeel van mijn broek te krijgen. We waren echt bang dat we er niet zonder kleerscheuren uit zouden komen. We konden geen kant op.” Door kordaat ingrijpen van de ME konden de agressieve en grofgebekte betogers op afstand worden gehouden. ,,Als zij er niet waren geweest, was het helemaal fout afgelopen. We werden echt ontzettend goed beschermd.”

Geheime locatie

Onder politebegeleiding werden Hersisia en tientallen anderen naar een geheime locatie gebracht, totdat de situatie weer onder controle was. ,,Sommigen waren nog echt verstijfd van angst. We zijn enorm opgelucht dat niemand gewond is geraakt. Het is nu kijken of we er mentaal niets aan overhouden. Van de hulpdiensten hebben we een telefoonnummer meegekregen, mochten we nog iemand nodig hebben om mee te praten.”

Het uit de hand gelopen protest staat volgens Hersisia symbool voor de onderlinge verhoudingen in Nederland. ,,Als ik een opmerking maak over een traditie, dan blijkt dat ik niet echt een Nederlander ben. We zijn in dit land allemaal gelijkwaardig, maar dat is niet voor iedereen duidelijk. De discussie rondom Zwarte Piet laat dat heel goed zien. Dat het vandaag onrustig is verlopen is jammer, maar we blijven in debat gaan.”

Vreedzaam

Ook in Breda hadden gisteren zo'n vijftig aanhangers van Kick Out Zwarte Piet korte tijd gedemonstreerd. Voor de actiegroep zijn alleen roetveegpieten acceptabel. Er was ook toen een tegendemonstratie van ongeveer dertig aanhangers van de traditionele Zwarte Piet. De demonstratie verliep daar vreedzaam. De locatie, het Chasséveld, was tot het laatst geheimgehouden.

Gisteren was de landelijke aankomst van Sinterklaas in Elburg. Daar mocht vanwege de coronasituatie geen publiek bij zijn en de locatie was geheim gehouden. Sint en zijn gevolg legden even na 12.00 uur aan bij de (fictieve) Dieuwertje Blokkade. De intocht werd uitgezonden op NPO 3.

Vrijwel alle lokale sinterklaasintochten zijn afgeblazen om corona.

Volledig scherm 2020-11-15 15:29:21 MAASTRICHT - De ME grijpt in tijdens een demonstratie van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) waar honderden tegendemonstranten zich hebben verzameld. Zaterdag kwam de Sint op een geheime locatie aan om toestroom van grote menigtes te voorkomen. ANP MARCEL VAN HOORN © ANP

Volledig scherm De ME grijpt in tijdens een demonstratie van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) waar honderden tegendemonstranten zich hebben verzameld. © ANP

