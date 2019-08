AZ en zijn stadion: even wat foutjes herstellen of einde verhaal?

Festivals vallen deels in het water, volgende week gaat de zon vaker schijnen

19:23 Verschillende grote buitenevenementen, waaronder de festivals Lowlands in Biddinghuizen en Decibel Outdoor in Hilvarenbeek (Beekse Bergen), vallen dit weekend niet helemaal in het water. ,,Er zijn perioden met regen, maar ook droge momenten met zon”, stelt weerman Ben Lankamp van Weerplaza hoopvol.